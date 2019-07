Guatemala-Usa: governo su critiche Trump, mai negata cooperazione contro crimine (5)

- "Se non vogliono cooperare con noi, mi va bene. Noi non coopereremo con loro", ha detto Trump in un'intervista concessa martedì alla Casa Bianca. "Mandiamo centinaia di milioni di dollari in Guatemala e Honduras. Non li manderemo più", ha sottolineato il presidente denunciando "le carovane" che vengono formate in quei paesi e "che vengono inviate negli Usa, con alcuni pessimi individui al loro interno". Duri i toni spesi dal presidente Usa nei confronti dei partner regionali. "Tutto ciò che fanno è mandare da noi un mucchio di persone, causando un gran numero di problemi", dal momento che "tante delle persone presenti nelle carovane sono delinquenti. Criminali impenitenti", ha detto. "Persone pericolose. Perché no? Perché Honduras, Guatemala ed El Salvador dovrebbero trattenere i loro criminali quando possono metterli su una carovana e spedirli negli Stati Uniti", ha detto l'inquilino della Casa Bianca tornando ad accusare l'opposizione dei democratici di rendere gli Usa un paese che "accoglie indistintamente tutti". (Mec)