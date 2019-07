Roma: 7 milioni per riconversione Cinema Metropolitan, saranno restaurati Apollo e Airone. Ok in Aula

Roma, 23 lug 19:03 - (Agenzia Nova) - Sette milioni di euro entreranno nelle casse del Comune di Roma e saranno destinati a restaurare due sale storiche della Capitale: i cinema Apollo e Airone, rispettivamente nel I e nel VII municipio. Il vecchio Metropolitan di via del Corso, invece, diventerà un polo principalmente commerciale, pur senza abbandonare del tutto la vocazione culturale e cinematografica. E' quanto prevedono gli indirizzi dell'accordo di programma (che dovrà essere sottoscritto dalla sindaca) approvati oggi in assemblea capitolina, con 24 voti favorevoli alla delibera 28/2019. Per il cinema Metropolitan, chiuso da circa dieci anni, si avvia quindi un progetto di "riqualificazione" e "condiviso con tutte le associazioni di settore", ha precisato l'assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori. (segue) (xcol8)