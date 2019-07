Roma: 7 milioni per riconversione Cinema Metropolitan, saranno restaurati Apollo e Airone. Ok in Aula (2)

Roma, 23 lug 19:23 - (Agenzia Nova) - I 7 milioni di euro, che l'amministrazione capitolina otterrà a titolo di oneri di urbanizzazione, vengono dalla decisione "della proprietà di aumentare volontariamente il contributo" che inizialmente era di "5,2 milioni di euro circa" - ha chiarito Montuori -, e saranno destinati "al recupero di due sale storiche di proprietà del Comune che potranno essere destinate ad attività anche più innovative di quelle tradizionali cinematografiche, ma questo sarà deciso successivamente". Per quanto riguarda il Metropolitan, considerato "il calo di affluenza e la desertificazione delle sale cinematografiche nel centro storico" e tenuto conto "che la destinazione a cinema non è più tale da dieci anni" - ha spiegato Montuori - nella struttura si procederà a realizzare una realtà "nella maggior parte commerciale" mantenendo però, "seppur in parte minoritaria, la destinazione d'uso culturale e cinematografica" dell'immobile. Il Comune di Roma "si riserva la possibilità di decidere quelle che saranno le programmazioni all'interno di questa sala", ha concluso l'assessore. (xcol8) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata