Brasile: Ibge, proiezione inflazione a luglio sale dello 0,09 per cento (2)

- La crescita dell'inflazione nel mese è stata trainata principalmente dalle spese immobiliari, più costose dello 0,43 per cento rispetto al mese precedente,principalmente a causa dell'aumento dell'1,13 per cento dei prezzi dell'elettricità. Altri segmenti che hanno registrato un impatto significativo a luglio sono state le spese per la cura personale, che hanno registrato un'inflazione dello 0,48 per cento, il settore dell'assistenza sanitaria e personale, con un tasso dello 0,34 per cento, e il segmento alimentare, che ha avuto un'inflazione dello 0,03 per cento. La spesa per i trasporti si è invece ridotta dello 0,44 per cento. Il risultato è stato influenzato dal calo del 3 per cento dei prezzi di tutti i carburanti: benzina (-2,79 per cento), etanolo (-4,57 per cento), gasolio (-1,59 per cento) e il gas per veicoli (-0,49 per cento). Una deflazione è stata registrata anche per i settori abbigliamento (-0,19 per cento) e articoli per la casa (-0,06 per cento). (Brb)