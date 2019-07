Viminale: Raggi, auguri di buon compleanno presidente Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon compleanno presidente Mattarella. Sicura, che gli italiani la riempiranno d’affetto in questo giorno speciale. Grazie per le attenzioni che riserva quotidianamente alla città di Roma". Così, in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi rivolge i suoi auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi compie 78 anni. (Rer)