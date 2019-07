Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Politiche per il Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Smart City, Cristina Tajani con Federico Manca, Project Manager del progetto, presentano la prima edizione del Milano Green Forum.Palazzo Marino - Sala Stampa, piazza della Scala 2 (ore 11.30)Commissione consiliare congiunta Politiche ambientali e Sicurezza, presieduta dai consiglieri Carlo Monguzzi e Rosario Pantaleo. All'ordine del giorno l'abbandono dei rifiuti e le azioni congiunte sicurezza e ambiente per il relativo contrasto. Partecipano la vice sindaco Anna Scavuzzo, l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, il vice comandante della Polizia Locale Paolo Ghirardi e il direttore Area Ambiente ed Energia Giuseppina Sordi.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare Politiche per il Lavoro. All'ordine del giorno: presentazione della Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Partecipano l'assessora Cristina Tajani, il direttore Organizzazione Risorse Umane Valerio Iossa e la direttrice Area Acquisizione Risorse Umane, Paola Suriano.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 17.30 alle 19.00)REGIONEConferenza stampa del Movimento 5 Stelle Lombardia sull'Assestamento al bilancio 2019-2021 e il Rendiconto generale della gestione 2018 di Regione Lombardia. Partecipano il capogruppo Marco Fumagalli e la consigliera regionale Monica Forte.Palazzo Pirelli - Uffici M5S, 12esimo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 11.00)Il presidente della Regione, Attilio Fontana, il vicepresidente Fabrizio Sala e l'assessore al Welfare Giulio Gallera, intervengono all'inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano.Ospedale San Paolo, ingresso da via San Vigilio 24 (ore 15.00)L'assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, sottoscrive un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda Ordini Forensi dei Consigli degli avvocati, in materia di formazione al contrasto della violenza sulle donne. All'incontro partecipano anche Vinicio Nardo, presidente dell'ordine degli avvocati di Milano e Angelo Proserpio, presidente dell'Unione Lombarda Ordini Forensi.Palazzo Lombardia - ingresso N2, 3° piano, settore rosso, piazza Città di Lombardia 1 (ore 16.30)VARIEPresidio davanti alla Prefettura organizzato dai sindacati di categoria lombardi a sostegno della vertenza aperta con governo e Regione Lombardia nel giorno dello sciopero generale nazionale dei trasporti pubblici, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.Corso Monforte 31 (dalle 10 alle 13)Conferenza stampa di ALFA Srl e CAP holding Spa per presentare l'accordo di collaborazione strategica.Sede di ALFA, via Carrobbio 3 - Varese (ore 12.00) (Rem)