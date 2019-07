Kenya: appalti truccati, Cmc Ravenna ribadisce “correttezza suo operato”

- In merito al caso dei presunti appalti truccati in Kenya, Cmc Ravenna “sta seguendo con attenzione gli sviluppi relativi alla vicenda, nel pieno interesse dei rappresentanti che ne sono coinvolti”. È quanto fa sapere in una nota la stessa società, che “si sta già attivando presso l’autorità giudiziaria del Kenya per dirimere nel minor tempo possibile la vicenda”. A tal fine, si legge, sono stati incaricati il legale statunitense Robert Amsterdam e l’avvocato Ermenegildo Costabile di Milano. “Si ribadisce che Cmc è certa della correttezza dell’operato dell’azienda e dei suoi rappresentanti, sia in Italia sia all’estero, in particolare sull’appalto di cui si discute. L’accusa farebbe riferimento, infatti, alle condizioni del finanziamento, da parte di banche di primario standing internazionale, delle opere pubbliche appaltate dal Kenya a Cmc. Cmc ed i suoi rappresentati – conclude la nota – non hanno partecipato alle trattative e pertanto è certa potrà chiarire rapidamente la propria estraneità ai fatti oggetto d'indagine”. (segue) (Res)