Milano: Rozza (Pd), vergognoso che Regione si vanti di pulizia quartieri Aler

- La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in una nota critica l'assessore alla Casa della Regione Lombardia Stefano Bolognini che, in una nota ufficiale, descrive l’intervento di pulizia straordinaria in corso nei quartieri Aler di Lorenteggio – Giambellino come dimostrazione della “grande attenzione” per tutti i quartieri di Milano. “È una vergogna - dichiara Rozza - che nelle case Aler della Regione Lombardia ciò che andrebbe considerato normale diventi un evento di cui vantarsi. Se le cantine degli stabili fossero tenute in buone condizioni, con interventi costanti, non sarebbero necessari interventi imponenti, che sono la dimostrazione del degrado in cui sono costretti a vivere gli inquilini dei quartieri popolari". (com)