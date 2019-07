Conti pubblici: Fantetti (FI), divisioni in governo ci portano dritti in recessione

- Il senatore di Forza Italia, Raffaele Fantetti, intervenendo al Senato nel dibattito congiunto sui disegni di legge di assestamento del bilancio 2019 e del rendiconto finanziario 2018, ha affermato che "accogliamo con soddisfazione l'evitata procedura di infrazione che si deve essenzialmente alle minori spese per il reddito di cittadinanza e per quota 100, misura iniqua la prima e fatta al momento sbagliato la seconda. Ora aspettiamo la nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza, ndr) e poi la nuova legge di Bilancio, ma le schermaglie, per usare un eufemismo, in corso nel governo non fanno sperare in nulla di buono. Presto", ha aggiunto il parlamentare, "le faraoniche promesse di riduzioni fiscali fatte dal governo si riveleranno una vera e propria presa in giro. Mancano, infatti, le risorse e senza un autentico e vero contrasto al debito pubblico l'Italia rimarrà in stagnazione e forse cadrà in recessione".(Rin)