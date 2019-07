Lega: Miceli (Pd), partito con più arrestati e indagati, Salvini lasci Viminale

- Il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli, componente della commissione Antimafia, dichiara in una nota che "la Lega è il partito con il più alto tasso di arrestati e indagati, dagli enti locali al governo nazionale. E' evidente che Matteo Salvini non può più stare al Viminale, per palese rischio di conflitto di interessi: chi può essere sicuro che, qualora messo in condizione di conoscere indagini o notizie riservate, tra la sorte dei suoi collaboratori e compagni di partito o la tutela della legge, Salvini privilegi quest'ultima? Oggi è toccato al sindaco di Apricena in Puglia, arrestato, ma c'è il caso Siri, indagato per sospetta corruzione, c'è Savoini monitorato dai servizi di sicurezza per i suoi rapporti con i russi, ci sono le indagini in Lombardia. Aver nominato un leader di partito al vertice della delicata struttura della sicurezza", prosegue il parlamentare dem, "è stato un errore e un abuso mai commesso in 70 anni di vita repubblicana. Ora i nodi vengono al pettine. I leghisti sono coinvolti in indagini, anche molto pesanti come quella di Siri, in tutta Italia. Serve che al ministero dell'Interno ci sia una persona di vera garanzia".(Com)