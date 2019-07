Roma: 7 milioni per riconversione Cinema Metropolitan, saranno restaurati Apollo e Airone. Ok in Aula (3)

Roma, 23 lug 19:39 - (Agenzia Nova) - Successivamente messa al voto l'immediata eseguibilità della delibera non ha ottenuto la maggioranza, pertanto la votazione sarà ripetuta alla prossima seduta. (xcol8) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Successivamente messa al voto l'immediata eseguibilità della delibera non ha ottenuto la maggioranza, pertanto la votazione sarà ripetuta alla prossima seduta. (xcol8)