Rai: Anzaldi (Pd), bocciatura senza precedenti, rischia fino a 72 milioni di multa

- Il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, scrive su Facebook che "il durissimo procedimento dell'Agcom contro la Rai rappresenta una bocciatura senza precedenti: il servizio pubblico rischia una sanzione fino a circa 72 milioni di euro, il 3 per cento del fatturato 2018, a causa dell'indegna occupazione dell'informazione da parte di Salvini e Di Maio. In qualsiasi altra azienda, direttori di tg e di rete", prosegue il parlamentare, "che mettono a rischio in questo modo i conti e il buon nome aziendale verrebbero immediatamente allontanati, oltre a ricevere una pesante richiesta danni. L'Agcom di Cardani, grazie al lavoro del commissario Morcellini, prende un provvedimento storico, che finalmente sanziona una situazione intollerabile: il servizio pubblico, pagato dal canone di tutti i cittadini (e non solo di chi vota Lega o M5s) è tenuto al massimo rispetto del pluralismo e della correttezza dell'informazione", conclude Anzaldi, "basta propaganda con i soldi degli italiani". (Rin)