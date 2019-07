Brasile: Bolsonaro si congratula per l'elezione di Johnson alla guida dei conservatori britannici

- Il presidente Jair Bolsonaro si è congratulato con l'ex ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, eletto come leader del Partito conservatore del Regno Unito. Johnson, eletto dai 160 mila iscritti al partito con il 66 per cento dei voti, si insedierà a Downing Street come primo ministro al posto di Theresa May. "Congratulazioni Boris Johnson, il nuovo primo ministro del Regno Unito, eletto con il lodevole impegno di rispettare i desideri del popolo britannico. Conti pure sul Brasile come alleato nella promozione della prosperità per i nostri popoli, e per la difesa della libertà e della democrazia", ha scritto Bolsonaro in un post sul suo profilo di Twitter. (segue) (Brb)