Brasile: Bolsonaro si congratula per l'elezione di Johnson alla guida dei conservatori britannici (2)

- Johnson ha superato ai voti l'attuale ministro degli Esteri Jeremy Hunt alla fine di un processo di voto molto combattuto durato quattro settimane, nel quale sono stati chiamati a esprimersi 160 mila iscritti al partito. Durante la campagna, Johnson ha promesso di riuscire dove May aveva fallito e di portare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea il 31 ottobre, con o senza un accordo. Diversi ministri del governo May hanno affermato che preferirebbero dimettersi piuttosto che collaborare con un governo che punta a una cosiddetta Brexit dura, un risultato che secondo gli economisti potrebbe portare al crollo del commercio del Regno Unito e farlo precipitare nella recessione. May ha rassegnato le sue dimissioni lo scorso 7 giugno di quest'anno dopo che il parlamento britannico ha ripetutamente respinto l'accordo di uscita del Regno Unito dell'Unione europea. (Brb)