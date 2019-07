Imprese: M5s, ok a Fondo innovazione per startup, altro passo verso diversa visione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle della commissione Attività produttive alla Camera scrivono, in una nota, che "oggi è stato fatto un altro passo verso una nuova visione di Paese, più moderno e attraente per i giovani. La Corte dei Conti infatti ha registrato il decreto per l'attribuzione delle risorse pubbliche del Fondo nazionale innovazione. Questo vuol dire che il Fondo, che avrà una dotazione iniziale di un miliardo, sarà operativo da settembre e consentirà il rilancio economico di tante aeree d'Italia. Non solo: in questo modo tanti giovani imprenditori innovativi potranno sviluppare le proprie idee nel nostro Paese e non essere costretti ad andare all'estero per fare impresa. L'Italia", concludono i parlamentari pentastellati, "tornerà ad essere un Paese competitivo e capace di attrarre le migliori menti al mondo". (Com)