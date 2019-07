Roma: Raggi, solidarietà ad agente Polizia locale ferito in servizio al Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della Polizia locale è rimasto ferito, fratturandosi un gomito, mentre effettuava un intervento contro l'abusivismo commerciale nei pressi del Colosseo. Lo rende noto la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega: "Esprimiamo piena vicinanza e tutta la nostra solidarietà a lui e a tutti i vigili che, ogni giorno, sono al servizio dei cittadini". L'assessore al Personale Antonio De Santis aggiunge: "Anche grazie alle nuove assunzioni, stiamo lavorando affinché la loro presenza capillare e rappresenti ancor di più un presidio di prossimità imprescindibile. Auspichiamo quindi che prosegua il percorso, con gli altri corpi dello Stato, che mira a una sicurezza integrata in grado di valorizzare le peculiarità della Polizia Locale. Un volano per rafforzare ulteriormente il loro operato, già oggi decisivo per i nostri cittadini".(Com)