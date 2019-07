Imprese: Del Fante (Poste Italiane), necessario adeguarsi a sviluppo intelligenza artificiale

- Poste Italiane ha un’attività principalmente di retail e, quindi, deve adeguarsi alle dinamiche internazionali nell’ambito degli sviluppi nell’intelligenza artificiale. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, intervenendo oggi all’evento “Geopolitica, economa ed etica dell’intelligenza artificiale” organizzato dall’Aspen Institute Italia a Roma. L’amministratore delegato ha ricordato l’importanza per la sua azienda di usare “tutti i dati che abbiamo per aumentare l’esperienza positiva del cliente su ogni piattaforma”, creando un’interfaccia integrata di informazioni. L’intelligenza artificiale, ha aggiunto Del Fante, “ci sta aiutando anche a fare delle proposte”, ottimizzando quello che si offre al cliente in termini di prodotti e preferenze. Esiste “un gap di capacità nella gestione fisica dei dati”, ha proseguito l’amministratore delegato di Poste Italiane, rilevando come il monopolio nel settore sia delle aziende statunitensi.(Frm)