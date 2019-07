Medio Oriente: ex premier Barak si scusa per morte 12 arabi-israeliani nel 2000

- L’ex premier israeliano, Ehud Barak, si è scusato oggi per l’uccisione di dodici arabi-israeliani da parte delle forze di sicurezza nell’ottobre del 2000 durante le proteste per la controversa visita dell’allora leader dell’opposizione Ariel Sharon alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio). Nel corso di un’intervista all’emittente radiofonica “Israel Public Radio”, Barak ha detto: “Mi assumo la responsabilità per quello che è avvenuto quanto ero primo ministro, compresi i fatti dell’ottobre 2000, quando dodici cittadini arabo-israeliani e un palestinese di Gaza furono uccisi”. Barak ha espresso “il suo rammarico e le scuse alle famiglie e alla comunità araba”, sottolineando che “in nessun caso i manifestanti possono essere uccisi dal fuoco delle forze di sicurezza dello Stato di Israele, il loro paese”. (segue) (Res)