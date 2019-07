Medio Oriente: ex premier Barak si scusa per morte 12 arabi-israeliani nel 2000 (2)

- Lo scorso 26 giugno, Ehud Barak ha fondato un nuovo partito, annunciando che sfiderà il capo dell’esecutivo uscente, Benjamin Netanyahu, alle elezioni del 17 settembre. Nel corso di una conferenza stampa a Tel Aviv, Barak si era rivolto a Netanyahu dicendo: “Hai raggiunto la fine (della carriera). Questa è la tua ultima possibilità di tornare a casa da solo”. L’ex premier ha invitato Netanyahu a non far precipitare il paese nel caos “per salvarsi dalla prigione”, in riferimento ai casi di presunta corruzione in cui è coinvolto l'attuale capo del governo. E ancora: “Il regime di Netanyahu deve essere abbattuto, non salvato”. Nel suo intervento, Barak si è rivolto ai leader di Kahol Lavan, Benny Gantz e Air Lapid, a unire le forze in vista delle elezioni. (segue) (Res)