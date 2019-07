Albania: verso fase conclusiva processo di nomina nuovo procuratore generale

- Verso la fase conclusiva il processo per la nomina del nuovo procuratore generale della Repubblica in Albania. In gara sono quattro candidati, di cui l'ultimo, Olsian Cela, ha superato oggi l'esame della rivalutazione dei magistrati teso a verificare i loro patrimoni, la loro formazione professionale e la loro integrità morale. Adesso l'Alto consiglio della procura (Klp), deve solo aspettare il tempo che la Commissione indipendente di qualificazione pubblichi per intero la sentenza nei confronti di Cela e che il Commissario pubblico decida se ci sono o meno i presupposti per fare ricorso. Dopo di che, il Klp, dovrebbe avviare le interviste con i candidati, e procedere poi alla loro valutazione. I candidati saranno elencati alla fine in base ad un punteggio. (segue) (Alt)