Albania: verso fase conclusiva processo di nomina nuovo procuratore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda la Costituzione, il Klp dovrebbe presentare al parlamento tre candidature, secondo l'elenco in base ai punti ottenuti. Per poter essere nominato, il candidato a Procuratore generale della Repubblica dovrebbe ottenere almeno 84 voti su 140 seggi del parlamento albanese. In caso l'Assemblea nazionale fallisse nella scelta di uno dei candidati, allora, quello elencato al primo posto nella lista proposta dal Klp viene nominato automaticamente. Il nuovo procuratore della Repubblica dovrebbe sostituire all'incarico, l'attuale capo della procura, Arta Marku, eletta con un mandato provvisorio, lo scorso dicembre del 2017, duramente criticata dall'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha. Marku, è comunque tra i candidati a dirigere la procura della Repubblica. (Alt)