Minori: Fontana, bene commissione d'inchiesta su case famiglia, massima tutela per i bambini

- Il ministro per gli Affari europei Lorenzo Fontana scrive, su Twitter, "grande Matteo Salvini. Come promesso, presto la commissione d'inchiesta sulle case famiglia, l'esito di un lavoro che ci ha impegnati per mesi. I bambini meritano la massima tutela e protezione". Nel suo precedente incarico di titolare per la Famiglia e le Disabilità, Fontana aveva contribuito e sostenuto l'elaborazione della proposta sulla commissione d'inchiesta, auspicandone il trasferimento in sede deliberante, avvenuto con voto unanime dei gruppi politici. (Rin)