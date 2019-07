Vietnam: premier Phuc, Hanoi fa tesoro delle relazioni con Tokyo

- Il Vietnam fa tesoro del suo partenariato con il Giappone e non si risparmia nessuno sforzo per favorire ulteriormente le relazioni. Lo ha dichiarato il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc ieri. Durante il ricevimento che si è tenuto ieri ad Hanoi per il consigliere speciale dell'Alleanza parlamentare di amicizia tra il Giappone e il Vietnam Tsutomu Takebe il premier vietnamita ha congratulato il Partito Liberal Democratico (Ldp) al potere per la sua vittoria nelle elezioni della camera alta giapponese. Takebe ha risposto che l'Ldp intende rafforzare i rapporti di amicizia con il Vietnam. Il consigliere speciale giapponese si è rallegrato del solido sviluppo dell'Università Vietnam-Giappone, e ha invitato il governo del Vietnam ad approvare presto il meccanismo finanziario speciale dell'università di modo che questa possa funzionare in modo efficiente. Secondo Takebe, l'università potrebbe contribuire in modo non indifferente allo sviluppo del Vietnam. Descrivendo l'Università Vietnam-Giappone come un "faro" nelle relazioni bilaterali, il premier vietnamita Phuc ha evidenziato come il suo governo abbia creato condizioni favorevoli per il progetto e come abbia intenzione di contribuire allo sviluppo dell'università di pari passo con le relazioni bilaterali. Phuc ha complimentato il contributo dell'ambasciatore giapponese in Vietnam Kunio Umeda nel promuovere le relazioni tra i due paesi e ha espresso la speranza che Takebe intensifichi i suoi sforzi per rafforzare le relazioni bilaterali. (Fim)