Vietnam: esportati 3,44 milioni di tonnellate di acciaio e ferro nei primi sei mesi del 2019 (2)

- Al contrario le esportazioni di acciaio e ferro verso gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono calate fortemente sia in volume che in valore. Negli Stati Uniti sono state importate 285 mila tonnellate per un valore di 223 milioni, un calo del 35 per cento in volume e del 41 per cento in valore. Le esportazioni verso l'Unione Europa sono calate del 30 per cento in volume e del 41 per cento in valore (200 mila tonnellate per 136 milioni di dollari). Il Vietnam ha anche speso 4,82 miliardi di dollari per importare 7,15 milioni di tonnellate di acciaio e ferro nella prima metà dell'anno, un aumento del 4 per cento in volume ma un calo del 2 per cento in valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I principali fornitori di acciaio e ferro del Vietnam sono stati la Cina, la Corea del Sud, il Giappone, Taiwan e gli stati membri di Asean. (Fim)