Economia: Istat, paga un mutuo il 19,2% delle famiglie in abitazioni di proprietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paga un mutuo il 19,2% delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (circa 3,6 milioni): la quota risulta maggiore nel Nord (24,9% nel Nord-ovest e 22,3% nel Nord-est) e nel Centro (20,7%) rispetto a Sud (10,8%) e Isole (11,6%). È quanto rilevato dall’Istat e illustrato da Gian Paolo Oneto, direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale, in un’audizione in VI commissione Finanze alla Camera dei deputati. Dal punto di vista economico e contabile, ha specificato Oneto per l’Istat, questa voce di bilancio è un investimento, e non rientra quindi nel computo della spesa per consumi; ciononostante, per le famiglie che lo sostengono ha rappresentato un esborso consistente e pari, in media, a 565 euro mensili. (Ren)