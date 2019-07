Cuneo: statale 231, domani chiuso lo svincolo per Mogliasso/Alba est per lavori

- Chiusure in programma sulla strada statale 231. L’Anas comunica che, al fine di completare i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, giovedì 25 luglio 2019, nella fascia oraria dalle 07:00 alle 19:00, verranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Mogliasso/Alba est, sia in direzione Asti che in direzione Cuneo, tra i km 29+050 e 29+150.(Rpi)