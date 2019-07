Calabria: Oliverio, l'apertura della variante Palizzi (Rc) è un percorso atteso da anni

- "Oggi inauguriamo un pezzo di strada che ricade in un territorio ricco di storia, beni culturali e tradizioni. Un percorso stradale atteso da anni dalla popolazione che oggi si realizza grazie alla proficua interlocuzione tra Regione e Anas". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio intervenendo alla cerimonia di apertura al traffico della nuova variante dell’abitato di Palizzi Marina, S.S.106 Jonica (2° lotto), dopo i lavori di completamento della carreggiata di monte dal km 49+485 al km 51+750. "D’intesa con Anas e ministero - ha proseguito Oliverio - abbiamo destinato 97 milioni di euro di risorse, addendum integrativo alla deliberazione del Cipe, perché riteniamo importante completare le opere per uscire dell'isolamento e poter ambire ad una prospettiva di crescita e di sviluppo per quest'area e per l'intera regione. La 106 jonica sin dal nostro insediamento l'abbiano assunta come opera centrale nella programmazione infrastrutturale. Questo intervento, e gli altri investimenti programmati per quest’area territoriale, come la realizzazione di una moderna infrastruttura di mobilità che va da Rocca Imperiale a Reggio Calabria e l’ammodernamento della rete ferroviaria, l'elettrificazione e l'eliminazione dei passaggio a livello da Sibari fino a Melito Porto Salvo, sono finalizzati al rafforzamento di tutta la viabilità locale nella direzione del collegamento Nord-Sud, riducendo i tempi di percorrenza, l'inquinamento atmosferico e acustico". All’inaugurazione, avvenuta all’imbocco del nuovo percorso presso la galleria Sant'Antonio e coordinata da Lello la Pietra dell’ufficio stampa Anas nazionale, presente anche l'assessore regionale ai trasporti Roberto Musmanno, ha partecipato il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani. (segue) (Ren)