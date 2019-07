Calabria: Oliverio, l'apertura della variante Palizzi (Rc) è un percorso atteso da anni (2)

- L’intervento, che ricadrà nel comune di Palizzi (Rc) e il cui tracciato della sola carreggiata di monte si sviluppa per 3,7 km è ricompreso tra quelli finalizzati al rafforzamento dell’ossatura portante della grande viabilità locale e nazionale destinata al collegamento Nord-Sud ed in particolare della dorsale Jonica. L’intervento ha riguardato la realizzazione di 4 gallerie naturali per un totale di circa m 2.240 (Palizzi, Ambusena, Peristeri, S.Antonino), di due viadotti per un totale di m 444 (Palizzi e Simmero) e di altre opere minori. Il costo complessivo investito con il presente appalto, e riguardante l’intervento della sola carreggiata di monte, è pari a circa 84 milioni di euro. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell'opera impartita dal parroco di Palizzi, don Leone Stelitano. Il presidente Oliverio nel corso della cerimonia ha poi dedicato un passaggio relativo alla querelle sull’autonomia differenziata: "Noi siamo favorevoli all'autonomia a patto che a tutte le regioni siano date pari opportunità. Se partiamo tutte dallo stesso nastro di partenza sarà una bella sfida. Ma la sfida deve essere alla pari". (segue) (Ren)