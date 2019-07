Economia: Istat, pari a 399 euro la spesa media delle famiglie in affitto

- La spesa media per le famiglie che pagano un affitto è di 399 euro mensili a livello nazionale, più alta nel Centro (461 euro) e nel Nord (420 euro nel Nordovest e 425 euro nel Nord-est) rispetto al Sud (316 euro) e Isole (309 euro). È quanto rilevato dall’Istat e illustrato da Gian Paolo Oneto, direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale, in un’audizione in VI commissione Finanze alla Camera dei deputati. Nei Comuni centro di area metropolitana si paga mediamente un affitto pari a 487 euro mensili, 83 euro in più della media dei comuni periferia delle aree metropolitane o con almeno 50mila abitanti, e 142 euro in più dei comuni fino a 50mila abitanti che non fanno parte della periferia delle aree metropolitane. (Ren)