Napoli: Di Maio, bene esportazioni ma bisogna recuperare gap con il Sud

- “Il Rapporto Ice ci dice che facciamo meglio nelle esportazioni, ma che dobbiamo recuperare il gap del Sud, che ha talvolta capacità maggiore di altre aree del Paese, perché qui si parte sempre da -30”. Cos’ Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico a margine della presentazione del 33esimo Rapporto Ice e dell’Annuario 2019 Istat-Ice che si è tenuta presso l’auditorium dell’hotel Royal continental di Napoli. “Come Governo abbiamo fatto il piano straordinario da 140 milioni per la promozione del made in Italy, il più alto finanziamento di sempre – ha continuato il ministro – L’anno scorso era di 130 milioni, con un piano strategico per le esportazione del Sud da 56 milioni”. “Stiamo cercando di avere un approccio più localistico come a Taranto per riconvertire un tessuto economico che dipendeva dall’Ilva – ha specificato Di Maio – Per creare alternative a chi ora ha un lavoro solo dentro le acciaierie”. “Con l’Ice stiamo fomando imprenditori della provincia di Taranto per le tecniche di esportazione – ha concluso il ministro – Nei prossimi anni parleremo sempre più di formazione e innovazione”. (Ren)