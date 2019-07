Messico: governo conferma stima crescita del 2 per cento nonostante revisione al ribasso Fmi

- Il governo messicano mantiene la previsione di crescita economica al 2 per cento, nonostante la revisione del Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2019 portandole allo 0,9 per cento. Lo ha dichiarato il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina. “Non ho molta fiducia in questi organismi, dal momento che sono stati loro a imporre la politica neoliberista che è stata una disgrazia per il Messico. Tutti questi organismi dovrebbero chiedere scusa al popolo messicano e fare autocritica”, ha detto il capo dello stato. (segue) (Mec)