Traffico Lombardia: Anas, lavori su statale 36 in provincia di Lecco

- Per lavori di pavimentazione e manutenzione sulla strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", sono state disposte limitazioni al traffico in provincia di Lecco. In particolare per consentire interventi di manutenzione sugli impianti di illuminazione a partire da domani, unicamente in orario notturno dalle 21 alle 6, verranno chiusi al traffico gli svincoli in entrata e in uscita di Bellano e Piona. Per gli stessi interventi, sempre da domani, rimarrà chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni tra il km 13,000 e il km 25,300. Per limitare i disagi alla circolazione gli svincoli verranno chiusi alternativamente e, a seconda delle esigenze di cantiere, chiudendo la rampa in entrata o in uscita alla statale 36. La conclusione degli interventi è prevista entro il 15 settembre. Inoltre, nell'ambito dei lavori di ricostruzione del cavalcavia della SP 49 che sovrappassa la statale 36 al km 41,200, rimarrà chiusa la rampa in uscita dello svincolo per Como-Erba-Suello, dalle ore 21 di giovedì 25 luglio e fino alle 6 del giorno successivo. (com)