Roma: Corsetti (Pd) su Cinema Metropolitan, gravi illegittimità in delibera M5s

- Una questione pregiudiziale è stata presentata dal Pd, in apertura della discussione di oggi in assemblea capitolina, sulla delibera inerente alla riconversione del cinema Metropolitan. La pregiudiziale è stata bocciata dall'Aula Giulio Cesare e si appoggiava su "gravi profili di illegittimità", spiega in una nota il consigliere capitolino del Pd, Orlando Corsetti. "La proposta di deliberazione, prosegue Corsetti, è quella inerente al "progetto di riconversione dell'ex cinema Metropolitan in spazio commerciale, a cui sono assolutamente contrario sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno squarciato il velo sulle sommerse azioni di corruzione e influenze illecite che hanno travolto Roma Capitale. Con il supporto degli atti disponibili ad oggi, si ha il sentore che le procedure non siano assolutamente limpide e, comunque, in alcuni casi molto forzate. A partire dal caposaldo delle motivazioni che dovrebbero giustificare le numerose deroghe contenute nel documento ovvero il presunto interesse pubblico; nella proposta infatti la rappresentazione di tale interesse sembrerebbe apparire priva di contenuti sostanziali in quanto numerose delle azioni che a questo si fanno ricondurre rientrano tra le classiche competenze di un'amministrazione pubblica: vivibilità, sicurezza e decoro urbano citati nell'atto configurano infatti un generico interesse pubblico la cui tutela e garanzia rientra tra le competenze ordinarie a cui un ente pubblico è obbligato e comunque non è tale da giustificare le numerose deroghe che verrebbero concesse all'imprenditore per la realizzazione di un vero e proprio centro commerciale dove lo spazio culturale sarebbe ridotto al solo 15 per cento". (segue) (Com)