Roma: Corsetti (Pd) su Cinema Metropolitan, gravi illegittimità in delibera M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è poi l'aspetto legato alla partecipazione il cui processo obbligatorio, seppur rispettoso dei termini previsti dalla Deliberazione C.C. n. 57/2006, è stato artatamente presentato ai cittadini nel lontano 2013 evidenziando prioritariamente l'operazione legata, allora, all'utilizzo degli oneri concessori destinati alla riqualificazione di Villa Borghese, che sarebbe stata funzionale alla riconversione del cinema Metropolitan e non viceversa, configurando di fatto una comunicazione ingannevole come si evince dalla nota del Dipartimento urbanistica con cui si avvia il processo partecipativo", continua il consigliere dem nella nota. "E' evidente che il processo partecipativo, svoltosi nel 2013, non più attuale per la diversa destinazione degli oneri concessori che oggi verrebbero utilizzati per la riqualificazione del cinema Apollo e del cinema Airone e, presumibilmente, non valido poiché riferito ad un iter amministrativo che si è concluso con la decadenza della proposta a cui era collegato, a seguito dell'interruzione anticipata della precedente consiliatura. Ancora sotto l'aspetto formale voglio sottolineare che, al momento di sottoporre la proposta al parere, obbligatorio ma non vincolante, delle commissioni competenti, paradossalmente non si è ritenuto di inserire fra queste anche la commissione Cultura ed è difficile comprendere come quest'ultima non sia stata considerata "competente" sull'argomento visto che trattasi di riconversione di una sala cinematografica e di utilizzo degli oneri concessori per riqualificare altri due cinema. Ho dunque richiesto, attraverso la presentazione della questione pregiudiziale, che la proposta di riconversione dell'ex cinema Metropolitan venisse bloccata per verificarne la regolarità ma il M5S respingendola ne ha riconosciuto la legittimità. Per questo trasmetterò le mie contestazioni agli organismi di controllo superiori al fine di verificare la correttezza e la validità delle procedure adottate dall'Amministrazione", ha concluso Corsetti. (Com)