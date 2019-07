Governo: Di Maio, chiesto incontro a Salvini e Conte. Parlare a mezzo stampa non è utile

- “Mi auguro di poter incontrare Salvini e Conte il prima possibile. Ho richiesto l’incontro perché èparlare a mezzo stampa non è molto utile”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine della presentazione del 33esimo Rapporto Ice e dell’Annuario 2019 Istat-Ice che si è tenuta presso l’auditorium dell’hotel Royal continental di Napoli. “Stare al Governo significa portare a casa ogni giorno un risultato in più – ha concluso Di Maio – Informative, consigli dei ministri, tutto deve essere funzionale a portare qualcosa in più per l’Italia”. (Ren)