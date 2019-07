Cipro-Grecia: portavoce governo Nicosia, sarà importante visita di Mitsotakis

- La prossima visita del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a Cipro è molto importante perché si svolge in un momento cruciale per il paese. Lo ha detto il portavoce del governo di Nicosia, Prodromos Prodromou, commentando la visita di Mitsotakis a Cipro, in programma il 29 e il 30 luglio, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”. "È una visita molto importante nel senso che è la prima visita del primo ministro e perché si svolge in questo periodo cruciale e stimolante”, ha sottolineato Prodromou. (segue) (Res)