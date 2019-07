Puglia: Borraccino, grande soddisfazione per l'approvazione della legge sulle comunità energetiche

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità, oggi, in Consiglio regionale, della proposta di legge in materia di 'Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche' avanzata dal Movimento 5 stelle, primo firmatario il collega Antonio Trevisi, e condivisa dal governo regionale". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore della Regione Puglia Borraccino. "Si tratta - ha proseguito Borraccino - di una disciplina dal contenuto innovativo che permetterà a comunità di persone, enti pubblici e imprese private di scambiare tra loro l'energia prodotta da fonti alternative. L'obiettivo di questa legge, infatti, è quello di incentivare la produzione e lo scambio di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento energetico con conseguente riduzione dei consumi, allo scopo di limitare progressivamente il ricorso al petrolio e ai suoi derivati. Con la costituzione delle "comunità energetiche" ad opera dei comuni, pertanto, si incentiverà la promozione dell'autoconsumo, allo scopo di massimizzare il consumo locale dell'energia e abbattere, in tal modo, i costi della bolletta energetica per cittadini e imprese. Questo provvedimento si inserisce perfettamente nell'ambito della strategia portata avanti dal governo regionale in materia di decarbonizzazione e sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile per cui la Puglia rappresenta un'eccellenza riconosciuta, ormai, non più solo a livello nazionale". (segue) (Ren)