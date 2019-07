Puglia: Borraccino, grande soddisfazione per l'approvazione della legge sulle comunità energetiche (2)

- "Ringrazio pertanto - ha sottolineato l'assessore - il collega consigliere Trevisi per aver proposto questa iniziativa legislativa, così come ringrazio tutto il Consiglio regionale per aver approvato nell'ultimo mese ben tre proposte di legge in materia di efficientamento energetico, promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile e decarbonizzazione, a dimostrazione della grande sensibilità che c'è nella nostra regione su questi temi. Mi riferisco alla legge approvata oggi, ma anche a quelle in materia di 'reddito energetico', sempre proposta dal Movimento 5 stelle, e in materia di idrogeno e ammodernamento degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, proposta dal collega Enzo Colonna, approvate solo poche settimane fa. Sono tutti provvedimenti legislativi che confermano la leadership della Puglia in questa materia e ci pongono come punto di riferimento e avanguardia, in Italia e in Europa, nella strategia finalizzata a implementare un nuovo modello di sviluppo, orientato alla innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e alla condivisione delle risorse. Il governo regionale proseguirà con convinzione su questa strada perseguendo gli obiettivi in termini di riduzione della produzione di energia da fonte fossile stabiliti a livello nazionale e in sede di Unione Europea". (Ren)