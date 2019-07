Minori: Manghi, bene il ministro Salvini su verifiche e controlli ma si parta da dati corretti

- "Qualsiasi tipo di controllo e verifica venga fatto per la tutela dei minori ci trova assolutamente d’accordo". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Giammaria Manghi. "Bene quindi le parole del ministro dell’Interno, Salvini - ha proseguito Manghi - ma crediamo sarebbe bene potesse agire per questo avendo un quadro della situazione che riporti dati corretti. In Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2017 i minori in affidamento a famiglie erano 1.529, considerati tutti i tipi di affidamento: a tempo pieno, part time, consensuali, giudiziari, e quelli inseriti in comunità 1.441. In totale, quindi, 2.970. Vi sono poi i minori ospitati in strutture insieme alle madri, ma certo si è lontani dai 10mila bambini ‘portati via ai genitori’ nella nostra regione di cui ha parlato il vicepremier oggi nella sua visita a Bibbiano". "Si tratta comunque - ha concluso Manghi - di un numero elevato, di fronte al quale, ripeto, è giusto fare ogni tipo di verifica, per la quale la Regione è pronta a fare tutto quello che rientra nelle sue competenze, partendo proprio da un contributo di chiarezza sui dati che rispecchino il vero, e non altri".(Ren)