Russia: presidente Commissione elettorale centrale incontra candidati alla Duma esclusi

- Le elezioni alla Duma cittadina di Mosca forniranno lo spunto per un dibattito sulla necessità di modifiche alla legge elettorale. È quanto dichiarato dalla presidente della Commissione elettorale centrale della Russia (Cec), Ella Pamfilova, che oggi ha incontrato i candidati dell'opposizione per la Duma della città di Mosca, a cui in precedenza era stata rifiutata la registrazione a causa dell'eccesso di firme non valide a sostegno della loro candidatura. Lo riferisce il quotidiano "Kommersant". La presidente della Cec ha osservato che "ai sensi della legge in vigore" era impossibile soddisfare l'obbligo di registrare tutti i candidati, ma ha sottolineato "il diritto di presentare ricorso contro tutte le decisioni che sono state prese da commissioni inferiori" (nello specifico della commissione cittadina). "Credete che mi piaccia la legislazione attuale? Lavoro da quattro anni, ci inciampiamo costantemente. Queste elezioni, ne sono certa, ci daranno ancora più argomenti sul fatto che la legislazione elettorale ha bisogno di cambiamenti sostanziali", ha affermato Pamfilova. (segue) (Rum)