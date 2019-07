Africa: Ue stanzia 800 milioni di euro per pace e stabilità nel continente

- L'Unione europea stanzierà ulteriori 800 milioni di euro per sostenere l'Unione africana nei suoi sforzi per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Africa. L’accordo, si apprende da un comunicato della apprende dalla Commissione europea, è stato firmato ad Addis Abeba dal commissario europeo per la Cooperazione e lo sviluppo internazionale Neven Mimica e dal presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat. “L'Europa rimane il primo partner dell'Africa nei settori della pace e della sicurezza. Dal 2004 lo strumento di sostegno alla pace per l'Africa ha fornito oltre 2,7 miliardi di euro per finanziare soluzioni africane ai problemi africani. La maggior parte degli ulteriori 800 milioni di euro annunciati oggi saranno spesi in operazioni di sostegno alla pace condotte dai nostri partner africani", ha detto Mimica. Con questi fondi aggiuntivi, l'Ue sosterrà il rafforzamento delle strutture e dei meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in un quadro di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Questo nuovo importo consentirà inoltre all'Ua di finanziare un meccanismo di reazione rapida per iniziative di diplomazia preventiva e di mediazione, nonché lo spiegamento di operazioni di sostegno alla pace sotto la guida africana.(Beb)