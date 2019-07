Sanità Lazio: Simeone (FI), nuovo piano liste d'attesa non basta, serve più coraggio

- "Diamo atto all'assessore D'Amato di aver preso in considerazione le linee di indirizzo contenute nella risoluzione approvata all'unanimità dalla commissione Sanità dello scorso 25 marzo, che impegnava la Regione Lazio ad adottare un nuovo piano regionale per il governo delle liste d'attesa". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "In particolar modo noto con piacere l'inserimento nel piano, di alcune proposte, come la richiesta di utilizzare le grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per l'80 per cento della loro capacità, l'attivazione di 'percorsi di tutela' per i primi accessi o la gestione trasparente delle agende, tramite la visibilità al Recup. Detto ciò - ha continuato il consigliere di Forza Italia -, dopo una prima lettura dei principali contenuti del documento presentato ieri, mi sarei aspettato più coraggio. Riscontro come ancora una volta siano prevalenti le linee teoriche rispetto alla concretezza delle soluzioni. Si ha la sensazione che il cuore del problema non venga affrontato dall'amministrazione regionale. E' un pò come se si volesse utilizzare l'aspirina per curare la polmonite". (segue) (Com)