Sanità Lazio: Simeone (FI), nuovo piano liste d'attesa non basta, serve più coraggio (2)

- "Mi preme sottolineare che tutti i piani straordinari varati in questi anni non hanno prodotto gli effetti sperati ed è necessario un cambio di rotta. Ritengo quindi indispensabile attuare interventi radicali per fare in modo che l'offerta sanitaria sia consona alla domanda - ha aggiunto Simeone -. Attualmente la richiesta dell'utenza non è soddisfatta ed è necessario accorciare il divario esistente con l'offerta. Di conseguenza appare inevitabile aumentare i servizi ed il numero delle prestazioni sanitarie. Da parte mia c'è la volontà di attendere la pubblicazione completa del nuovo piano regionale delle liste d'attesa, nella speranza che alle linee teoriche si aggiungano proposte più concrete", conclude la nota. (Com)