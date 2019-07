India: Fmi taglia dello 0,3 per cento le previsioni crescita per il 2019 e il 2020

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le previsioni economiche per l’India per il 2019 e il 2020, con una correzione dello 0,3 per cento per entrambi gli anni. Nell’aggiornamento al “World Economic Outlook” di aprile, pubblicato oggi, l’organizzazione di Washington prevede un tasso di crescita del sette per cento quest’anno e del 7,2 per cento l’anno prossimo. Il rallentamento è attribuito a una domanda inferiore alle aspettative. L’India, comunque, continuerà a crescere più di ogni altra grande economia, Cina compresa, gravata dall’impatto della guerra commerciale con gli Stati Uniti: il prodotto interno lordo cinese dovrebbe aumentare del 6,2 per cento nel 2019 e del sei per cento nel 2020, con una correzione al ribasso dello 0,1 per cento. (segue) (Inn)