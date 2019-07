India: Fmi taglia dello 0,3 per cento le previsioni crescita per il 2019 e il 2020 (2)

- Anche le stime per l’economia globale sono state corrette: 3,2 per cento per quest’anno e 3,5 per cento per l’anno prossimo. Gita Gopinath, capo economista dell’Fmi, indo-statunitense, nel presentare la ricerca, a Santiago del Cile, ha spiegato che la revisione è modesta, dello 0,1 per cento per entrambi gli anni, ma arriva dopo tagli più significativi e riflette sorprese negative sia nei mercati emergenti che in alcune economie sviluppate. Il miglioramento dell’economia dipenderà per il 70 per cento dalla crescita nel mondo emergente. La situazione resta incerta a causa delle tensioni commerciali tra le due più grandi potenze, dei rischi per la catena del valore delle tecnologie e della prospettiva di un’uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza un accordo. (segue) (Inn)