India: Fmi taglia dello 0,3 per cento le previsioni crescita per il 2019 e il 2020 (3)

- Anche la Banca asiatica di sviluppo (Adb), nell’ultimo aggiornamento al rapporto “Asian Development Outlook” (Ado), pubblicato il 18 luglio, ha corretto al ribasso le previsioni per l’India per l’anno fiscale 2019-20, iniziato ad aprile: dal 7,2 al sette per cento. Per il 2020-21 si prevede, invece, il 7,2 per cento. La correzione per l’esercizio in corso è attribuita al rallentamento della crescita delle economie avanzate, con un probabile effetto negativo sui servizi scambiabili. L’India, comunque, continuerà a espandersi a un tasso più alto della Cina, per la quale le stime sono del 6,3 per cento per quest’anno e del 6,1 per cento per il prossimo, soprattutto a causa della guerra commerciale con gli Usa. (segue) (Inn)