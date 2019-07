India: Fmi taglia dello 0,3 per cento le previsioni crescita per il 2019 e il 2020 (4)

- Le previsioni dell’Fmi e dell’Adb sono in linea con quelle dell’Indagine economica annuale allegata alla legge di bilancio presentata all’inizio di luglio dal governo indiano. L’esecutivo si aspetta un’accelerazione della crescita quest’anno, dopo un anno di rallentamento, confidando nel fatto che la prospettiva di stabilità politica aperta dall’esito delle recenti elezioni favorisca gli investimenti e i consumi: nell’anno fiscale 2019-20 il prodotto interno lordo dovrebbe crescere del sette per cento, dopo il 6,8 per cento dell’anno scorso. Secondo il rapporto, inoltre, la politica monetaria accomodante dovrebbe promuovere il credito mentre la riduzione dei prestiti non performanti dovrebbe contribuire a spingere il ciclo della spesa in conto capitale; i prezzi petroliferi dovrebbero rimanere nettamente al di sotto del picco del 2018, un fattore positivo per i consumi, che costituiscono il 60 per cento del Pil. (Inn)