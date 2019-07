Agroalimentare: al via il bando "Coltiviamo agricoltura sociale" di Confagricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la quarta edizione del bando nazionale “Coltiviamo agricoltura sociale”, indetto da Confagricoltura con la Onlus Senior L’età della saggezza, insieme a Reale foundation - la fondazione corporate di Reale group -, in collaborazione con la Rete delle fattorie sociali e l’Università di Roma Tor Vergata. Il bando metterà in palio tre premi da 40mila euro ciascuno, a copertura totale dei costi, per altrettanti progetti innovativi di agricoltura sociale: due premi sono erogati dalla onlus Senior – L’età della saggezza e uno, da quest’anno, da Reale foundation. A testimoniare l’importanza che i proponenti ripongono nella formazione in questo settore, ai capofila dei tre progetti selezionati sarà assegnata una borsa di studio per la frequenza al master di Agricoltura sociale all'Università di Roma Tor Vergata. Nei primi tre anni il bando avrebbe raccolto centinaia di proposte progettuali, a conferma della crescita del comparto e della capacità di dare risposte concrete a esigenze reali, dialogando attivamente con interlocutori pubblici e privati. I progetti vincitori, seguiti direttamente da Confagricoltura sin dalle prime edizioni, avrebbero assunto nel tempo contorni di stabilità e continuità operativa, avvalorando gli obiettivi del concorso. Al bando potranno partecipare imprenditori agricoli e cooperative o associazioni di più soggetti, a patto che il capofila sia uno delle prime due categorie, con progetti dedicati a minori e giovani in condizione di disagio sociale, anziani, disabili, immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo. (segue) (Ren)