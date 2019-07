Quirinale: Landini, auguri presidente, garante democrazia e valori Costituzione

- Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, fa gli auguri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo 78esimo compleanno. "A nome mio personale e della Cgil, desidero esprimere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più sinceri auguri per il suo compleanno. In questi anni difficili - dice in una nota - il presidente Mattarella, con il suo garbo, la sua discrezione, il suo equilibrio e rigore morale, il suo alto senso delle istituzioni, ha svolto un ruolo fondamentale di garante della democrazia e dei valori della Costituzione repubblicana". E ancora il leader del sindacato di Corso d'Italia aggiunge: "Il presidente Mattarella in questa fase di crisi economica, politica e sociale, che ha colpito in modo rilevante le fasce più deboli del nostro Paese, è sempre stato vicino alle ragioni dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e dei precari. Lo ringraziamo - conclude - per quanto ha fatto e continuerà a fare”. (Com)