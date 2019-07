Milano: aggredisce poliziotti dopo rissa in strada, arrestato

- Un 28enne di origine onduregne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per avere aggredito due agenti delle Volanti martedì notte. Intorno alle 3.30 al 112 è arrivata una segnalazione per una violenta rissa scoppiata tra quattro uomini in via Panfilo Castaldi. Tra calci e pugni i coinvolti hanno fatto cadere a terra anche alcuni motorini parcheggiati nella via nel quartiere di Porta Venezia. Alla vista dei lampeggianti tutti sono fuggiti tranne il 28enne. L'uomo visibilmente ubriaco si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti a immobilizzarlo a fatica dopo essere ricorsi allo spray urticante. Nella colluttazione gli agenti hanno riportato diverse contusioni ed escoriazioni, guaribili in tre giorni.(com)